Почеттино рассказал о своем будущем

Новости спорта: Наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино не уверен, что останется в команде.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино высказался относительно своего ближайшего будущего в английской команде.

"Точно ли я буду в Тоттенхэме в следующем сезоне? Вы мне задаете такие же самые вопросы, как и несколько месяцев назад. Это зависит не только от меня, но и от президента клуба - Даниэля Леви. Пока что он говорит, что доволен мной.

Посмотрите, что произошло в Реале. Зидан ушел, потом два тренера пытались его заменить. Еще даже сезон не закончился - а Зинедин уже вернулся. Кто в это верил?Поэтому нужно понимаеть, что сегодня белая полоса, завтра черная, а затем снова белая. Я не уверен в том, что будет завтра и стараюсь жить, понимая, что все может измениться очень быстро", - приводит слова аргентинского специалиста Daily Mail.

Напомним, после 30 матчей "шпоры" занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 61 очко.