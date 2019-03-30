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Зидан рассказал о перспективах Бэйла в Реале

Зидан рассказал о перспективах Бэйла в Реале
18:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Зинедин высказался о футболистах своей команды, а также о возможных трансферах.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан поделился мыслями касательно Рафаэля Варана, Гарета Бэйла и рассказал, что думает о трансферах и Поле Погбе.

"Варан? Могу вас заверить, что он счастлив тут. Рафаэль отыграл в Реале 8 лет и до сего дня выступает отлично. Я смотрю на него не так, как о нем высказываются в последнее время. Рафаэль смотрится счастливым, погруженным в то, чем он занимается.

Трансферы? Впереди еще десять поединков. Я не буду обсуждать какого-либо футболиста не из Реала. Я отношусь с уважением к игрокам, которые на контракте у других клубов. Однако из этого не следует, что изменений не будет. Я расскажу об этом конкретнее чуть позже.

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Бэйл? Я не буду говорить о следующем сезоне, ведь нынешний еще не сыгран.

Гарет остается важным кадром в коллективе. Мы все видели, что он творил тут и в финала Лиги чемпионов. Никто не отменит этого. Понимаем, что Бэйл может многое дать команде, и мы рассчитываем на него. Мы сыграем оставшиеся 10 матчей и примем решение.

Погба? Он мне очень импонирует как футболист. Знаю его лично. Он правда уникален. Мало кто способен играть так, как он. Это хавбек, который умеет обороняться, атаковать и строить игру. Но он не в моем клубе. Он в Манчестер Юнайтед. И мы должны отнестись к этому с уважением", - приводит слова французского специалиста Дермот Корриган.

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ФК Реал, Футбол, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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