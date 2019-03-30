Скачать
Суббота, 30.03.2019
Гвоздик - Нгумбу: анонс боя 31 марта
Гвоздик - Нгумбу: анонс боя 31 марта
Где и когда смотреть бой Гвоздик - Нгумбу
Где и когда смотреть бой Гвоздик - Нгумбу
Мейвезер готов вернуться на ринг: названы потенциальные соперники
Мейвезер готов вернуться на ринг: названы потенциальные соперники
Шпилька отказался от боя с Усиком
Шпилька отказался от боя с Усиком

Хаддерсфилд вылетел из АПЛ, проиграв Кристал Пэлас

Хаддерсфилд вылетел из АПЛ, проиграв Кристал Пэлас
20:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Хаддерсфилд проиграл Кристал Пэлас и вылетел из АПЛ.

В рамках 32-го тура АПЛ Хаддерсфилд на выезде уступил Кристал Пэлас (0:2), после чего команда Яна Зиверта потеряла математические шансы на сохранение прописки в элите и вылетела в Чемпионшип.

Столь ранний вылет Хаддерсфилда повторил антирекорд Дерби Каунти в сезоне 2007/08, которые также вылетели еще до апреля (29 марта). Таким образом, вылет Терьеров стал вторым самым ранним в истории АПЛ.

Подопечные Зиверта набрали лишь 14 очков в рамках чемпионата, проведя 32 игры. На их счету всего лишь 3 победы и 5 ничьих. Они выступают в АПЛ лишь с начала текущего сезона.

Манчестер Сити обыграл Фулхэм и вернулся на первое место АПЛ

Ближайшей командой от Хаддерсфилда является Фулхэм, у которого 17 очков. Также в зоне вылета на данный момент находится Кардифф Сити (28 очков).

Следующий матч Терьеры сыграют дома против Лестера. Встреча состоится 6 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, АПЛ, ФК Кристал Пэлас, Новости футбола, ФК Хаддерсфилд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футбол. Расписание матчей 30 марта
02 Барселона продает защитника за €500 миллионов
03 Гвоздик - Нгумбу: анонс боя 31 марта
04 Месси назвал лучших футболистов мира
05 Виталий Кличко: Владимир не должен возвращаться в бокс ради денег
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь