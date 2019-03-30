Хаддерсфилд вылетел из АПЛ, проиграв Кристал Пэлас

Новости спорта: Хаддерсфилд проиграл Кристал Пэлас и вылетел из АПЛ.

В рамках 32-го тура АПЛ Хаддерсфилд на выезде уступил Кристал Пэлас (0:2), после чего команда Яна Зиверта потеряла математические шансы на сохранение прописки в элите и вылетела в Чемпионшип.

Столь ранний вылет Хаддерсфилда повторил антирекорд Дерби Каунти в сезоне 2007/08, которые также вылетели еще до апреля (29 марта). Таким образом, вылет Терьеров стал вторым самым ранним в истории АПЛ.

Подопечные Зиверта набрали лишь 14 очков в рамках чемпионата, проведя 32 игры. На их счету всего лишь 3 победы и 5 ничьих. Они выступают в АПЛ лишь с начала текущего сезона.

Ближайшей командой от Хаддерсфилда является Фулхэм, у которого 17 очков. Также в зоне вылета на данный момент находится Кардифф Сити (28 очков).

Следующий матч Терьеры сыграют дома против Лестера. Встреча состоится 6 апреля.