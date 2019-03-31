Почеттино похвалил Ливерпуль за трансфер Ван Дейка

Новости спорта: Наставник Тоттенхэма считает, что руководство Ливерпуля сделало правильный шаг, купив Вирджила ван Дейка.

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что «Ливерпуль» поступил правильно, решив приобрести голландского защитника Вирджила ван Дейка за рекордные £ 75 млн (около € 87 млн).

«Когда такая команда, как „Ливерпуль“, нуждается в усилении в определённой линии, люди начинают говорить, что платить £ 75 млн за центрального защитника — это безумие. Но „Ливерпуль“ был прав. Они выбрали ван Дейка, потому что на тот момент считали его лучшим центральным защитником в Англии, который мог помочь команде. Это верное решение.

Если собираетесь приобрести футболиста, который может улучшить команду, то это не такая уж большая сумма. Если учесть, какое значение имеет победа в Лиге чемпионов или в английской Премьер-лиге, выгоднее будет потратить такие деньги», — приводит слова Почеттино Sky Sports.