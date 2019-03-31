МС и МЮ добыли победы в АПЛ: обзоры матчей 30.03.2019

Новости спорта: Манчестерские клубы провели

Манчестер Юнайтед минимально победил Уотфорд. Рашфорд в первом тайме вывел "красных дьяволов" вперед, а после перерыва Марсьяль удвоил преимущество Юнайтед. Уотфорд смог отыграть один гол, однако хозяева удержали победу.

После этого матча Манчестер Юнайтед набрал 61 очко и поднялся на 4 место в турнирной таблице АПЛ, Уотфорд остался 9, имея в своем активе 43 пункта.

Манчестер Сити с Александром Зинченко, который снова появился в стартовом составе "горожан", без проблем одолел Фулхэм. Победу команде Хосепа Гвардиолы принесли голы Бернарду Силвы и Серхио Агуэро, забитые еще в первом тайме.

Манчестер Сити после этого матча набрал 77 очков и вернулся на вершину АПЛ – Ливерпуль позади, имея на один балл меньше. Фулхэм с 17 пунктами остается на предпоследней строчке.