Футболист Порту получил жуткую травму во время пробития пенальти (Видео)

Новости спорта: Защитник Порту Алекс Теллес получил повреждения во время матча 27-го тура чемпионата Португалии против Браги (3:2).

Бразилец сравнял счет на 69-й минуте поединка, реализовав пенальти. Однако во время выполнения удара 26-летний защитник получил травму. Теллес внезапно почувствовал боль в ноге и упал на газон. Продолжить поединок не смог.

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OUCH! Porto's Alex Telles could miss the UCL game against Liverpool after injuring himself while taking a penalty. pic.twitter.com/6FCLGjzIth — ESPN UK (@ESPNUK) 30 марта 2019 г.

"Мы еще ничего не знаем наверняка, но я не думаю, что это что-то положительное. Мы увидим в ближайшее время, что покажут результаты медицинских тестов. Тогда мы будем иметь более полную картину ситуации", – сказал главный тренер Порту Сержиу Консейсау.