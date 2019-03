Футболист Порту получил жуткую травму во время пробития пенальти (Видео)

Бразилец сравнял счет на 69-й минуте поединка, реализовав пенальти. Однако во время выполнения удара 26-летний защитник получил травму. Теллес внезапно почувствовал боль в ноге и упал на газон. Продолжить поединок не смог.

OUCH!

Porto's Alex Telles could miss the UCL game against Liverpool after injuring himself while taking a penalty. pic.twitter.com/6FCLGjzIth

