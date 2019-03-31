Гол-шедевр Месси со штрафного - в обзоре матча Барселона - Эспаньол (Видео)

Подопечные Эрнесто Вальверде снова одержали победу в каталонском дерби (2:0)
Барселона - Эспаньол 2:0
Голы: Месси, 71, 89
Барселона: тер Штеген — Н. Семеду (Роберто, 60), Пике, Лангле, Альба — Ракитич, Бускетс, Артур (Малком, 59) — Месси, Суарес, Коутиньо (Видаль, 82)
Эспаньол: Д. Лопес — Росалес, Л. Лопес, Налдо, Эрмосо, Педроса — Мелендо (Гарсия, 66), Санчес (А. Семеду, 78), Рока, Гранеро — Иглесиас (Ву Лей, 64)
Предупреждения: Санчес, Гранеро, Педроса, Росалес
В 30-м туре Барселона отправится в гости к Вильярреалу, а Эспаньол примет Хетафе.