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Челси со скандалом обыграл Кардифф (Видео)

Челси со скандалом обыграл Кардифф (Видео)
20:08 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Футболисты Кардиффа и Челси встретились в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Лондонцы смогли дожать хозяев в добавочное время.

В первом тайме матча Челси владел мячом 73% времени, но ни один из 6 ударов лондонцев по воротам соперника не попал в створ. Так что игроки пошли на перерыв, когда на табло светились нули.

Не прошла и минута после возобновления игры, как хозяева вышли вперед. После передачи Гарри Артера счет открыл Виктор Камараса. Гости изо всех сил старались отыграться. Получилось это лишь на 84-й минуте, когда Сесар Аспиликуэта забил из офсайда после паса Алонсо. Победу гостям принес точный удар, который Лофтус-Чик нанес в добавочное время.

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Гости смогли набрать 60 очков и догнали Арсенал, но у подопечных Эмери есть игра в запасе. Что касается Кардиффа, то валлийцы остались в зоне вылета, отставая на 5 очков от спасительного 17 места.

Кардифф - Челси 1:2

Голы: Камараса, 46 - Аспиликуэта, 84, Лофтус-Чик, 90+1

Кардифф: Этеридж, Пелтье, Моррисон, Манга, Беннетт, Гуннарссон, Артер (Роллс, 80), Хойлетт, Камараса, Дж. Мерфи (Мендес-Ланг, 90), Ньяссе (Зохоре, 85).

Челси: Кепа, Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Баркли, Педро (Азар, 53), Игуаин (Жиру, 77), Виллиан.

Предупреждения: Артер, 54, Гуннарссон, 86 - Жоржиньо, 26, Аспиликуэта, 61, Рюдигер, 87.

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