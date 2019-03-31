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Ливерпуль добыл важнейшую победу на Тоттенхэмом: обзор матча (Видео)

Ливерпуль добыл важнейшую победу на Тоттенхэмом: обзор матча (Видео)
21:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 32-го тура чемпионата Англии Ливерпуль - Тоттенхэм.

В центральном матче 32-го тура английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" обыграл на своем поле "Тоттенхэм" 2:1.

"Ливерпуль" вышел вперед на 16-й минуте. После навеса Робертсона головой точно пробил Фирмино. На 70-й минуте Лукас Моура счет сравнял. Лишь на последней минуте "Ливерпуль" вырвал победу - защитник "Тоттенхэма" Алдервейрелд поразил собственные ворота. 2:1 - важная победа "Ливерпуля".

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После этой победы "Ливерпуль" набрал 79 очков и вернул себе первое место в АПЛ. Преимущество над "Манчестер Сити" составляет два очка. Однако, у команды Александра Зинченко есть матч в запасе, поэтому именно "Ман Сити" можно считать потенциальным лидером.

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