Зозуля может продолжить карьеру в Ла лиге

Новости спорта: Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля может сменить клуб в Испании

29-летний нападающий «Альбасете» Роман Зозуля может перейти в «Хетафе». Об этом сказал менеджер игрока Владимир Кузьменко, заявив, что «Альбасете» еще не начинал с игроком переговоры о новом контракте.

«Если «Альбасете» не начнет с нами вести переговоры, все возможно. Зозуля не будет переходить в последний день трансферного окна. Времени мало, мы хотели бы решить этот вопрос поскорее», - сказал Кузьменко.

Отметим, что контракт Романа Зозули с «Альбасете» рассчитан до конца сезона. В нынешнем чемпионате Сегунды украинец сыграл 27 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал одну голевую передачу.

В поединке 32-го тура с «Тенерифе» (2:2) Зозуля забил 8-й гол в сезоне.