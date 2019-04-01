Лучкевич рассказал подробности перехода в Александрию

Новости спорта: Полузащитник Валерий Лучкевич рассказал о сложностях футбола в Бельгии и переходе в Александрию.

Полузащитник Александрии Валерий Лучкевич в интервью программе «Профутбол» рассказал о своем возвращении в Украину, а также о том, чего ему не хватало в Бельгии.

«Чего не хватало в Бельгии? Не то чтобы общения, а внутреннего спокойствия. К примеру, в Александрии — все вместе. Здесь один большой дружный коллектив. В Стандарде было не так. Католическое Рождество, принято собираться командой, приходит президент, все делают вид, что коллектив един. Но когда смотришь изнутри, африканцы — отдельно, бельгийцы – отдельно, я общался в основном с киприотом, хорватом, румыном.

Все смотрят на Бельгию, как на чемпионат, куда приезжают продавать себя. Многие понимают, что за турниром смотрят, и, если себя покажешь, даже в одном сезоне, будут предложения. Я — командный игрок, и мне было некомфортно. Я никогда не тяну одеяло на себя. Даже тогда, когда, наверное, надо.

Атмосфера на стадионе сумасшедшая. На протяжении 90 минут они поддерживают команду, даже если проигрываешь 0:3. Но как только финальный свисток — весь стадион свистит. Вся агрессия на тебя выливается», — рассказал хавбек.

Полузащитник Стандарда Валерий Лучкевич до конца сезона на правах аренды будет выступает за Александрию без права выкупа.

Игрок перешел в Стандард из Днепра в январе 2017 года, но за время, проведенное в клубе, так и не стал игроком основы. За это время полузащитник провел за клуб 25 игр и забил 1 гол.

Лучкевич являлся игроком сборных Украины U-17, U-19 и U-21, за которые провел 30 матчей и забил 5 голов.

22-летний Валерий Лучкевич в нынешнем сезоне не выходил на поле в составе бельгийского клуба. В составе Александрии он успел провести 4 матча в чемпионате Украины.