Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 01.04.2019
Гвоздик - Нгумбу: выводы после боя
Гвоздик - Нгумбу: выводы после боя
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Челси со скандалом обыграл Кардифф (Видео)
Челси со скандалом обыграл Кардифф (Видео)
Кэш Али будет лишен лицензии и оштрафован за укус Прайса во время боя
Кэш Али будет лишен лицензии и оштрафован за укус Прайса во время боя

Лучкевич рассказал подробности перехода в Александрию

Лучкевич рассказал подробности перехода в Александрию
10:07 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Полузащитник Валерий Лучкевич рассказал о сложностях футбола в Бельгии и переходе в Александрию.

Полузащитник Александрии Валерий Лучкевич в интервью программе «Профутбол» рассказал о своем возвращении в Украину, а также о том, чего ему не хватало в Бельгии.

«Чего не хватало в Бельгии? Не то чтобы общения, а внутреннего спокойствия. К примеру, в Александрии — все вместе. Здесь один большой дружный коллектив. В Стандарде было не так. Католическое Рождество, принято собираться командой, приходит президент, все делают вид, что коллектив един. Но когда смотришь изнутри, африканцы — отдельно, бельгийцы – отдельно, я общался в основном с киприотом, хорватом, румыном.

Все смотрят на Бельгию, как на чемпионат, куда приезжают продавать себя. Многие понимают, что за турниром смотрят, и, если себя покажешь, даже в одном сезоне, будут предложения. Я — командный игрок, и мне было некомфортно. Я никогда не тяну одеяло на себя. Даже тогда, когда, наверное, надо.

Зозуля может продолжить карьеру в Ла лиге

Атмосфера на стадионе сумасшедшая. На протяжении 90 минут они поддерживают команду, даже если проигрываешь 0:3. Но как только финальный свисток — весь стадион свистит. Вся агрессия на тебя выливается», — рассказал хавбек.

Полузащитник Стандарда Валерий Лучкевич до конца сезона на правах аренды будет выступает за Александрию без права выкупа.

Игрок перешел в Стандард из Днепра в январе 2017 года, но за время, проведенное в клубе, так и не стал игроком основы. За это время полузащитник провел за клуб 25 игр и забил 1 гол.

Лучкевич являлся игроком сборных Украины U-17, U-19 и U-21, за которые провел 30 матчей и забил 5 голов.

22-летний Валерий Лучкевич в нынешнем сезоне не выходил на поле в составе бельгийского клуба. В составе Александрии он успел провести 4 матча в чемпионате Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола, Валерий Лучкевич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Последний бой Гвоздика (Видео)
02 Челси со скандалом обыграл Кардифф (Видео)
03 Усик рассказал, с каким весом планирует свой дебют в хэвивейте
04 Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
05 Усик - Джошуа: Хирн назвал условие для боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь