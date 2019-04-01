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"Перчатки от Худжамова": Лунин - о секретах по отражению пенальти

"Перчатки от Худжамова": Лунин - о секретах по отражению пенальти
08:21 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Игрок сборной Украины Андрей Лунин рассказал некоторые свои вратарские секреты.

Вратарь испанского Леганеса и сборной Украины Андрей Лунин в интервью программе «Профутбол» поделился своими секретами при отражении пенальти.

«Нет никаких. Худжамова спросите, он – мастер в этом. Может поэтому и начал отбивать пенальти, что надел перчатки [которые делает компания Рустама]», — заявил Лунин.

Отдельно украинец вспомнил о парированном пенальти в игре с мадридским Атлетико. Вратарь сумел отбить одиннадцатиметровый, но пропустил на добивании.

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«До игры готовился, но там [в момент пробития] действовал наугад. Я к Гризманну долго готовился, остальных возможных пенальтистов так просматривал, на всякий случай», — добавил голкипер.

Лунин выступает за Леганес на правах годичной аренды из Реала. На его счету лишь 5 матчей за Огурцов во всех турнирах.

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ФК Реал, Футбол, Рустам Худжамов, Новости футбола, ФК Леганес, Андрей Лунин.
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