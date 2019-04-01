"Рад, что дебютировал на Бернабеу": Лука Зидан - о матче с Уэской

Новости спорта: Зидан выбрал сына, а не Куртуа или Наваса на матч с Уэской.

Голкипер Реала Лука Зидан после победы над Уэской в матче 29-го тура чемпионата Испании (3:2) отметил, что гордится своим дебютом на Сантьяго Бернабеу.

"Очень горжусь тем, что сыграл на Бернабеу. Я прошел через молодежную команду и после многих лет напряженной работы я рад, что дебютировал на домашнем стадионе", - приводит слова Зидана Football Espana.

Напомним, что на данный момент француз провел только два матч за основу "сливочных".

Ранее сообщалось, Лука Зидан не видит себя в Реале и решил не продлевать контракт.