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"Рад, что дебютировал на Бернабеу": Лука Зидан - о матче с Уэской

"Рад, что дебютировал на Бернабеу": Лука Зидан - о матче с Уэской
09:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Зидан выбрал сына, а не Куртуа или Наваса на матч с Уэской.

Голкипер Реала Лука Зидан после победы над Уэской в матче 29-го тура чемпионата Испании (3:2) отметил, что гордится своим дебютом на Сантьяго Бернабеу.

"Очень горжусь тем, что сыграл на Бернабеу. Я прошел через молодежную команду и после многих лет напряженной работы я рад, что дебютировал на домашнем стадионе", - приводит слова Зидана Football Espana.

Напомним, что на данный момент француз провел только два матч за основу "сливочных".

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Ранее сообщалось, Лука Зидан не видит себя в Реале и решил не продлевать контракт.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Лука Зидан.
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