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"Не делает разницу": Спаллети рассказал о конфликте с Икарди

"Не делает разницу": Спаллети рассказал о конфликте с Икарди
08:35 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Итальянский специалист недоволен поведением звездного форварда.

Главный тренер миланского Интера Лучано Спаллетти прокомментировал поведение форварда "черно-синих" Мауро Икарди, и поражение от Лацио.

"Эта ситуация просто унизительна для всех болельщиков нашего клуба. Икарди нужно было пропустить игру с Лацио, так как он не заслужил выхода на поле.

Если он продолжит вести себя так же, как делал это в последнее время, он может покинуть клуб. Люди говорят, что мы проиграли без Икарди, однако Интер много лет не попадал в Лигу чемпионов с Икарди. Этот человек - не главное звено нашего коллектива.

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При всем уважении, Икарди не делает разницу, по сравнению с Месси и Роналду. Профессионализм и самоуважение - это все. Дисциплина - это все.

В свое время я оставлял игроков вне заявки и за меньшие проступки. Вы должны уважать других и вести себя надлежащим образом в раздевалке. Тренер должен заслуживать доверие и быть признанным человеком, который поступает правильно", -сказал Спаллетти.

Напомним, ранее сообщалось, что Интер выставил цену на Икарди.

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ФК Интер (Милан), Футбол, Лучано Спаллетти, Мауро Икарди, Новости футбола.
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