Вацко: О задолженностях в Ворскле знали даже коты Леоненко

Новости спорта: Эксперт программы "Великий футбол" прокомментировал ситуацию с финансированием полтавской Ворсклы.

Футбольный комментатор Виктор Вацко считает, что причиной неудовлетворительных результатов «Ворсклы» послужил не отправленный в отставку Василий Сачко.

«Вина за непопадание «Ворсклы» в первую шестерку должна лежать на клубе, включая инвестора и людей, которые управляют клубом. О задолженностях знали даже коты Леоненко. Василий Сачко работал в таких условиях и давал результат.

Какие были трансферы «Ворсклы» в последнее время? Кто пришел и реально заиграл в основном составе? Артур? Вероятно, его следующей командой будет рынок «Привоз».

Пришел бразильский бомбардир Карека, сколько он забил? Я считаю, что клуб не поработал над качественным усилением команды. Хотя команда нуждалась в перестройке, учитывая возраст футболистов», – сказал Вацко.