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Вацко: О задолженностях в Ворскле знали даже коты Леоненко

Вацко: О задолженностях в Ворскле знали даже коты Леоненко
12:34 Сегодня Телеграф ТК Футбол

Новости спорта: Эксперт программы "Великий футбол" прокомментировал ситуацию с финансированием полтавской Ворсклы.

Футбольный комментатор Виктор Вацко считает, что причиной неудовлетворительных результатов «Ворсклы» послужил не отправленный в отставку Василий Сачко.

«Вина за непопадание «Ворсклы» в первую шестерку должна лежать на клубе, включая инвестора и людей, которые управляют клубом. О задолженностях знали даже коты Леоненко. Василий Сачко работал в таких условиях и давал результат.

Какие были трансферы «Ворсклы» в последнее время? Кто пришел и реально заиграл в основном составе? Артур? Вероятно, его следующей командой будет рынок «Привоз».

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Пришел бразильский бомбардир Карека, сколько он забил? Я считаю, что клуб не поработал над качественным усилением команды. Хотя команда нуждалась в перестройке, учитывая возраст футболистов», – сказал Вацко.

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ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Виктор Вацко.
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