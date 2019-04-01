Погба отказался продлевать контракт с МЮ

Новости спорта: Полузащитник хочет продолжить карьеру в Реале.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба отказывается вести переговоры с клубом о продлении контракта, желая покинуть клуб, сообщает испанская Marca.

Действующее соглашение игрока истекает в 2021 году.

Напомним, Погба выступает за МЮ с 2016 года. В текущем сезоне он провел 38 матчей в составе "красных дьяволов", забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее сам француз намекнул, что хотел бы проверить свои силы в Реале, а затем заявил о симпатии к игре Барселоны.

После этого агент Погба назвал условие перехода игрока в Реал.