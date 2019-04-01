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Роналду может не успеть восстановиться к матчу Лиги чемпионов

Роналду может не успеть восстановиться к матчу Лиги чемпионов
18:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Криштиану Роналду может не успеть восстановиться к матчу с “Аяксом” - наставник “Ювентуса”.

Португальский форвард итальянского футбольного клуба “Ювентус” Криштиану Роналду рискует пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против голландского “Аякса”, который состоится 10 апреля.

Криштиану Роналду может не успеть восстановиться от травмы бедра, полученной в матче против Сербии в рамках отбора Евро-2020. Об этом сообщил главный тренер “Ювентуса” Массимилиано Аллегри.

“Криштиану работает над тем, чтобы вернуться. Мы надеемся, что он успеет восстановиться к матчу против “Аякса”, но это будет сложно сделать”, - цитирует Аллегри Sport Arena.

Как сообщалось, португальский форвард итальянского футбольного клуба “Ювентус” Криштиану Роналду пропустит около двух недель из-за травмы, полученной в матче против Сербии (1:1) в рамках отбора Евро-2020. 25 марта капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не доиграл матч из-за мышечной травмы задней поверхности правого бедра. Форвард “Ювентуса” был заменен на 31-й минуте матча.

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Сам футболист уверен, что успеет восстановиться от травмы до четвертьфинала Лиги чемпионов против голландского “Аякса”, который состоится 10 апреля.

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Криштиану Роналду, Лига Чемпионов, ФК Ювентус, ЛЧ, Футбол.
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