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Коутиньо покинет Барселону летом: названы претенденты на бразильца

Коутиньо покинет Барселону летом: названы претенденты на бразильца
08:28 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Челси претендуют на звездного бразильца Барселоны.

26-летний бразильский полузащитник «Барселоны» Филипе Коутиньо намерен сменить клуб по окончании текущего сезона.

Представители Коутиньо уже контактировали с ПСЖ, «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В ПСЖ Филипе хотел бы видеть нападающий Неймар, хорошо знающий футболиста по совместным выступлениям за сборную Бразилии по футболу. «Челси» видит в бразильском хавбеке возможную замену Эдену Азару, который будущим летом переберется в мадридский «Реал».

В текущем сезоне Коутиньо провел за «Барселону» 42 матча во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. Ориентировочная стоимость игрока составляет €100 миллионов.

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Ранее сообщалось, что Коутиньо уже заявил своим друзьям, что хочет уйти из «Барселоны» по завершении сезона.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Филипе Коутиньо.
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