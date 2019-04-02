Барселоне нужен форвард Валенсии

Новости спорта: Родриго может сменить клубную прописку уже в ближайшее время.

Нападающий Валенсии Родриго Морено может сменить команду во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает Sport-English.

В услугах 28-летнего испанца заинтересована Барселона. Переговоров между клубами еще не было, каталонский клуб продолжает наблюдать за игроком. Источник утверждает, что благодаря трансферу Родриго Барселона планирует существенно укрепить атакующую линию команды.

В 26 матчах сезона Ла Лиги форвард забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт Родриго с Валенсией рассчитан до лета 2022-го года.

Ранее сообщалось, что в Барселону может перейти лидер мадридского Атлетико Антуан Гризманн.