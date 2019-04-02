Зидан выступил против ухода Варана из Реала

Новости спорта: Наставник мадридского Реала не хочет представлять клуб без Варана.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями о возможном уходе из клуба защитника Рафаэля Варана.

«Я не хочу представлять «Реал» без Варана. Он всё ещё молод, он играет здесь уже много лет и отлично проявляет себя. Многие говорят о том, что он несчастлив, но это часть жизни футболиста. Рафаэль ничего не говорил мне по этому поводу. Для меня важнее то, чем он делится со мной.

Сейчас Варан в лучшем клубе в мире, он знает это. Он выиграл многое здесь, и я хочу удержать его в команде», — приводит слова Зидана Marca.

Ранее сообщалось, что Варан может летом перейти в «Ювентус» или «Манчестер Юнайтед». Также в СМИ появлялась информация, согласно которой француз уже сообщил руководству «Реала» и партнёрам по команде о намерении покинуть клуб в летнее трансферное окно.