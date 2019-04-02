Шахтер - Динамо: на матч в Харькове уже продано 17 тысяч билетов

По состоянию на утро 2 апреля продано уже 17 тысяч билетов на матч четвертьфинала Кубка Украины между донецким "Шахтёром" и киевским "Динамо". Об этом сообщает официальный твиттер "горняков".
Поединок состоится в ближайшее воскресенье, 7 апреля, на харьковском ОСК "Металлист" и начнётся в 17:00. Напомним, что арена способна принять порядка 40 тысяч зрителей.
Также хозяева обещают организовать Shakhtar Fan Fest с футбольными аттракционами, конкурсами и бесплатными сладостями для детей.
По состоянию на утро 2 апреля продано уже 17 000 билетов на матч #ШахтерДинамо в Харькове.
Если вы еще не успели купить билеты на битву за Кубок, можете сделать это онлайн здесь ⬇https://t.co/jm1c9JLPaX pic.twitter.com/o9UuU9wbO4
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 2 апреля 2019 г.
Ранее Шахтер представил промо к матчу с киевлянами в стиле сериала Игра престолов.
В других парах 1/4 финала Кубка Украины сыграют Ингулец — Карпаты, ФК Львов — Заря и Днепр-1 — Ворскла.