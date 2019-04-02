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Шахтер - Динамо: на матч в Харькове уже продано 17 тысяч билетов

Шахтер - Динамо: на матч в Харькове уже продано 17 тысяч билетов
14:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Матч 1/4 финала Кубка Украины в Харькове между Шахтером и Динамо посетят минимум 17 тысяч болельщиков.

По состоянию на утро 2 апреля продано уже 17 тысяч билетов на матч четвертьфинала Кубка Украины между донецким "Шахтёром" и киевским "Динамо". Об этом сообщает официальный твиттер "горняков".

Поединок состоится в ближайшее воскресенье, 7 апреля, на харьковском ОСК "Металлист" и начнётся в 17:00. Напомним, что арена способна принять порядка 40 тысяч зрителей.

Также хозяева обещают организовать Shakhtar Fan Fest с футбольными аттракционами, конкурсами и бесплатными сладостями для детей.

Ранее Шахтер представил промо к матчу с киевлянами в стиле сериала Игра престолов.

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В других парах 1/4 финала Кубка Украины сыграют Ингулец — Карпаты, ФК Львов — Заря и Днепр-1 — Ворскла.

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ФК Шахтер, Кубок Украины, Шахтер - Динамо, ФК Динамо (Киев).
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