Шахтер - Динамо: на матч в Харькове уже продано 17 тысяч билетов

Новости спорта: Матч 1/4 финала Кубка Украины в Харькове между Шахтером и Динамо посетят минимум 17 тысяч болельщиков.

По состоянию на утро 2 апреля продано уже 17 тысяч билетов на матч четвертьфинала Кубка Украины между донецким "Шахтёром" и киевским "Динамо". Об этом сообщает официальный твиттер "горняков".

Поединок состоится в ближайшее воскресенье, 7 апреля, на харьковском ОСК "Металлист" и начнётся в 17:00. Напомним, что арена способна принять порядка 40 тысяч зрителей.

Также хозяева обещают организовать Shakhtar Fan Fest с футбольными аттракционами, конкурсами и бесплатными сладостями для детей.

По состоянию на утро 2 апреля продано уже 17 000 билетов на матч #ШахтерДинамо в Харькове.



Если вы еще не успели купить билеты на битву за Кубок, можете сделать это онлайн здесь ⬇https://t.co/jm1c9JLPaX pic.twitter.com/o9UuU9wbO4 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 2 апреля 2019 г.

Ранее Шахтер представил промо к матчу с киевлянами в стиле сериала Игра престолов.

В других парах 1/4 финала Кубка Украины сыграют Ингулец — Карпаты, ФК Львов — Заря и Днепр-1 — Ворскла.