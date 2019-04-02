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Главный тренер Португалии уверен в выходе на Евро-2020

Главный тренер Португалии уверен в выходе на Евро-2020
16:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Наставник сборной Португалии уверен, что команда пройдет в финал Евро-2020.

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш уверен, что его команда сможет отстоять титул сильнейшей команды континента в отборе Евро-2020.

Фернанду Сантуш во время форума португальских тренеров в Портимао, в частности, отметил, что команда сделает все возможное и невозможное для квалификации в финальную стадию Евро-2020.

“Я уверен, несмотря на относительно неудачный старт кампании, что Португалия квалифицируется в финальную стадию Евро-2020. Мы хотим отстоять титул сильнейшей команды континента. Мы все хотим побеждать и сделаем для общего успеха все возможное и невозможное”, - цитирует Сантуша Zbirna.com.

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Напомним, после двух стартовых матчей отбора чемпионата Европы 2020 года сборная Португалии занимает в таблице группы В третье место (2 очка), уступая Люксембургу (3 очка) и Украине (4 очка).

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Сборная Португалии, УЕФА, Евро-2020, Фернанду Сантуш.
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