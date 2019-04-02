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Глава Немецкого футбольного союза ушел в отставку из-за подарка Суркиса

Глава Немецкого футбольного союза ушел в отставку из-за подарка Суркиса
18:39 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Полтора года назад Райнхард Гриндель не сообщил о дорогом подарке от украинца, и теперь это может стоить ему поста.

Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель покинул свой пост. Причиной стал очередной скандал вокруг его персоны, связанный с подарком от Григория Суркиса.

Полтора года назад Гриндель получил от Суркиса часы в подарок на день рождения. Предмет стоит «пятизначную сумму в евро», поэтому Райнхард был обязан сообщить о нем в Немецкий футбольный союз, однако этого не сделал.

Это уже не первый скандал, в котором замешан Гриндель. Летом прошлого года Месут Езил после критики за фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом покинул сборную Германии, обвинив Гринделя в расизме.

Также Райнхарду досталось за решение прервать интервью Deutsche Welle. После вопроса про планы президента ФИФА Джанни Инфантино касательно Лиги наций и клубного чемпионата мира Гриндель попросту сорвал с себя микрофон и ушел.

Также прессе не нравилось то, что Гриндель тайно получил 78 тысяч евро в 2017 году как председатель медиа-кампании при Немецком футбольном союзе. Среди его обязанностей были только два заседания в год.

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На пост главы Немецкого футбольного союза претендуют секретарь НФС Фридрих Куртиус, а также экс-игроки сборной Германии Филипп Лам, Кристоф Метцельдер и Оливер Бирхофф.

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Все по теме:

Германия, Игорь Суркис, Бундеслига, Григорий Суркис, Чемпионат Германии, Райнхард Гриндель.
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