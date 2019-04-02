УПЛ: Карпаты разгромили Ворсклу после ухода Сачко

Новости спорта: "Карпаты" разгромили "Ворсклу" на старте 23 тура чемпионата Украины у футбола.

Футболисты львовских "Карпат" со счетом 4:0 победили во вторник, 2 апреля, полтавскую "Ворсклу" в первой игре 23-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги.

Мячи на львовском стадионе "Украина" у хозяев забили португальский форвард Кристиан Понде (26-я минута), хавбек сборной Украины Марьян Швед (38, 62), и французский полузащитник Карим Йода (70, с пенальти).

Три следующих матча тура пройдут в среду, 3 апреля. Сыграют команды первой шестерки. "Александрия" будет принимать донецкий "Шахтер" (начало игры в 17.00, будет транслировать телеканал "Футбол 1"), луганская "Заря" в Запорожье сыграет с киевским "Динамо" (18.30, "2+2"), а ФК "Львов" сойдется с ФК "Мариуполь" (19.30, "Футбол 1").

Завершится 23-й тур в субботу, 6 апреля. Донецкий "Олимпик" на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского встретится с черниговской "Десной" (14.00, "Футбол 2"), а "Черноморцу" в Одессе будет противостоять ФК "Арсенал-Киев" (17.00, "Футбол 2").

Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 57 очков (после 22-х игр), "Динамо" - 50 (22), "Александрия" - 41 (22), "Заря" - 32 (22), "Львов" - 30 ( 22), "Мариуполь" - 30 (22).

вторая шестерка - "Ворскла" - 29 (23), "Десна" - 28 (22), "Карпаты" - 24 (23), "Олимпик" - 20 (22), "Черноморец" - 16 (22), "Арсенал -Киев" - 12 (22).

Напомним, на втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.