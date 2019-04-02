Выборы Президента 2019
Скачать
Вторник, 02.04.2019
Суперлига: Запорожье с трудом, но прошло Черкасские Мавпы
Суперлига: Запорожье с трудом, но прошло Черкасские Мавпы
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Официально: Динамо продало Че Че в Сан-Паулу
Официально: Динамо продало Че Че в Сан-Паулу
ФФУ дала объяснения УЕФА по "делу Мораеса"
ФФУ дала объяснения УЕФА по "делу Мораеса"

УПЛ: Карпаты разгромили Ворсклу после ухода Сачко

УПЛ: Карпаты разгромили Ворсклу после ухода Сачко
19:02 Сегодня Телеграф Фото: ФК Карпаты

Новости спорта: "Карпаты" разгромили "Ворсклу" на старте 23 тура чемпионата Украины у футбола.

Футболисты львовских "Карпат" со счетом 4:0 победили во вторник, 2 апреля, полтавскую "Ворсклу" в первой игре 23-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги.

Мячи на львовском стадионе "Украина" у хозяев забили португальский форвард Кристиан Понде (26-я минута), хавбек сборной Украины Марьян Швед (38, 62), и французский полузащитник Карим Йода (70, с пенальти).

Три следующих матча тура пройдут в среду, 3 апреля. Сыграют команды первой шестерки. "Александрия" будет принимать донецкий "Шахтер" (начало игры в 17.00, будет транслировать телеканал "Футбол 1"), луганская "Заря" в Запорожье сыграет с киевским "Динамо" (18.30, "2+2"), а ФК "Львов" сойдется с ФК "Мариуполь" (19.30, "Футбол 1").

Завершится 23-й тур в субботу, 6 апреля. Донецкий "Олимпик" на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского встретится с черниговской "Десной" (14.00, "Футбол 2"), а "Черноморцу" в Одессе будет противостоять ФК "Арсенал-Киев" (17.00, "Футбол 2").

Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 57 очков (после 22-х игр), "Динамо" - 50 (22), "Александрия" - 41 (22), "Заря" - 32 (22), "Львов" - 30 ( 22), "Мариуполь" - 30 (22).

вторая шестерка - "Ворскла" - 29 (23), "Десна" - 28 (22), "Карпаты" - 24 (23), "Олимпик" - 20 (22), "Черноморец" - 16 (22), "Арсенал -Киев" - 12 (22).

УЕФА наказал Динамо за поведение болельщиков

Напомним, на втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Карпаты, ФК Ворскла, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер - Динамо: на матч в Харькове уже продано 17 тысяч билетов
02 Поветкин: На вид Усик такой же, как и я
03 Президент Атлетико - об уходе Гризманна
04 УЕФА наказал Динамо за поведение болельщиков
05 Ключевой защитник Реала сообщил о желании покинуть клуб
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь