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ФФУ дала объяснения УЕФА по "делу Мораеса"

ФФУ дала объяснения УЕФА по "делу Мораеса"
19:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Рассмотрение дела будет проходить в режиме переписки.

Федерация футбола Украины дала УЕФА объяснения по делу натурализации Жуниора Мораеса. Об этом сообщил ведущий шоу «Цыганик Live» на FootballHub Игорь Цыганик.

Дисциплинарные органы УЕФА изучат дело и примут решение о Мораесе. Никого вызывать в УЕФА не будут, все будет рассматриваться в переписке между организациями.

Напомним, Федерация футбола Португалии получила анонимное письмо о неправильной натурализации нападающего Жуниора Мораеса после матча с Украиной. Впоследствии португальское издание Mais Futebol написало, что Мораес не имел права выступать за сборную Украины. Возможно, в его случае нарушили Статью 7 устава ФИФА «Получение нового гражданства».

Федерации футбола Португалии и Люксембурга отправили в УЕФА официальное обращение с просьбой пересмотреть результаты отборочных матчей Евро-2020 с Украиной.

Мораес перешел в донецкий «Металлург» в 2011 году, затем провел сезон в софийском ЦСКА. С июля 2012 по февраль 2017 он выступал в Украине за «Металлург» и «Динамо», после чего отправился в краткосрочную аренду в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». С лета 2017 года Жуниор снова играет в Украине.

В данном случае все зависит от того, как ФИФА трактует положение «непрерывно», учитывая четырехмесячную командировку Мораеса в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

УЕФА наказал Динамо за поведение болельщиков

Бразилец получил украинское гражданство 18 марта, его вызывали в сборную 19-го, 22 марта он вышел на замену в матче против Португалии (0:0), а 25 марта впервые сыграл в основе национальной сборной - против Люксембурга (2:1).

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УЕФА, ФИФА, ФФУ, Жуниор Мораес.
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