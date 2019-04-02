Марко Девич: Для меня больше мотивации было на Днепр, чем на Динамо или Шахтер

Новости спорта: Марко вспомнил славные времена в украинском чемпионате.

35-летний экс-форвард "Металлиста" Марко Девич поделился воспоминаниями о дерби с "Днепром".

"В "Металлисте", для меня больше мотивации было на "Днепр", чем на "Динамо" и на "Шахтер". Болельщики к нам приезжали. Рассказывали истории противостояния, насколько для них это важно.

Я плохо спал до игры. Не мог заснуть, дожидался игру. Это были великолепные игры. Хороший "Днепр" был, болельщики тоже. Это самое большое дерби, в котором я играл в своей карьере. Да, за "Шахтер" у меня был дебют с "Ювентусом", я сыграл в Лиге чемпионов. Но игра за "Металлист" против "Днепра" для меня — номер один", — отметил Девич.

Напомним, что Девич играл за "Металлист" с 2006-го по 2012-й и с 2013-го по 2014-й годы.