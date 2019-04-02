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Украинский футболист: Беларусь и Украина - две одинаковые страны

Украинский футболист: Беларусь и Украина - две одинаковые страны
21:41 Сегодня Телеграф by.tribuna.com

Новости спорта: Хавбек Александр Нойок в Беларуси всем доволен.

Украинский хавбек брестского "Динамо" Александр Нойок рассказал о том, что в Беларуси он адаптировался вполне успешно.

"Я в Беларуси довольно-таки много времени. Я проникся белорусским менталитетом. Я понимаю, что у меня украинский паспорт, но к белорусской жизни я очень привык. Разделения нет.

У нас, в принципе, две страны одинаковые – одинаковый менталитет. Никаких вопросов. Так, знаете, из-за этого говора подтравливают (смеется). Я ж гэкаю, но это нормально", – сказал Нойок в эфире ТВ-передачи "Обзор тура".

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Напомним, что 26-летний футболист играет в Беларуси с марта 2016 года, а в брестское "Динамо" перешел из "Динамо" минского летом прошлого года.

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Сборная Украины, Сборная Беларуси, Александр Нойок, ФК Динамо (Брест).
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