Манчестер Юнайтед уступил Вулверхэмптону в АПЛ

Новости спорта: На гол Мактоминэя "волки" ответили точным ударом Жоты, а после этого Смрооинг "срезал" мяч в свои ворота.

В матче 33-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед неожиданно проиграл Вулверхэмптону.

Гости первыми открыли счет в матче, после того как Скотт Мактоминай точно пробил издали. Волки успели отыграться до перерыва усилия Диого Жота.

Второй тайм начался для МЮ с двух желтых карточек для Эшли Янга, после чего капитан команды покинул поле. А уже в середине тайма Крис Смоллинг неаккуратно сыграл в своей штрафной, переправив мяч в свои ворота.

После этого матча Манчестер Юнайтед занимает 5-е место, в активе Красных дьяволов 61 очко. У Вулверхэмптона 7-я позиция и 47 очков.