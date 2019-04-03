Милевский может вернуться в УПЛ

Новости спорта: Брестское "Динамо" может пополнить состав участников украинского первенства.

Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев рассказал, что провел несколько встреч с руководством ФФУ, на которых стороны обсуждали вопрос перехода клуба в состав участников Премьер-лиги. Зайцева цитирует Pressball.by.

«Больше всего мы прорабатывали вариант с переходом в другой чемпионат. Речь не только о Польше. Я трижды встречался с руководством Федерации футбола Украины, несколько раз были и в Польше. Эти варианты, безусловно, сложные. У нас не совпадают календари.

Кроме того, это крупные страны, со своими пасьянсами. Приход нового сильного коллектива нарушает некий баланс. И нам пришлось бы потратить некоторое время, чтобы пробиться из низших лиг вверх.

Дальше всего продвинулись в плане перехода в чемпионат Литвы. У нас была определенная переписка с тамошней федерацией футбола. Календари совпадают, лимита на легионеров нет. Единственное сложный вопрос – как исключение ввести команду сразу в высшую лигу».