"Красавец": Легендарный Пеле оценил Мбаппе

Новости спорта: Легендарный футболист сравнил форварда ПСЖ с собой.

Легендарный бразильский игрок Пеле поделился мнением об игре форварда французского ПСЖ Килиана Мбаппе.

«Мбаппе называют моим преемником? Это очень большая ответственность! Вы знаете, я большой поклонник этого игрока. Большие игроки нравятся всем, кто любит футбол. Я уже два года являюсь фанатом Мбаппе. Желаю ему такой же удачи, какая была у меня, на протяжении всей карьеры. Желаю ему избегать травм, это важно.

Почему люди сравнивают нас? Он такой же красавец, как я! Если серьёзно, это из-за его игры. Я тоже начинал юным, так же часто использовал дриблинг, поэтому Мбаппе и похож на Пеле. Я счастлив, это честь.

Учитывая его нынешнюю игру и результативность, думаю, он заслуживает «Золотого мяча». Надеюсь, когда-нибудь он получит награду. Мбаппе в настоящее время является одним из лучших в мире», - сказал Пеле.