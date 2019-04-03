Неймар вернулся к тренировкам

Новости спорта: Нападающий ПСЖ Неймар почти завершил свое восстановление после травмы.

Нападающий ПСЖ Неймар почти завершил свое восстановление после травмы плюсневой кости и уже сегодня проведет тренировку с одноклубниками. Об этом сообщает официальный Twitter парижан.

Ранее сообщалось, что он опережает сроки восстановления и чувствует себя хорошо, больше не испытывая боль.

Бразилец получил травму в игре Кубка Франции против Страсбура 23 января. В марте он отправился на медобследование в Катар.

Игрок должен вернуться в игру в конце месяца и помочь ПСЖ в финале Кубка Франции, который пройдет 27 апреля.

В этом сезоне Неймар сыграл за ПСЖ в 13 матчах чемпионата Франции, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

Без бразильца парижане не смогли выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, уступив в первом раунде плей-офф Манчестер Юнайтед.