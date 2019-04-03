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Легендарный Робиньо оценил уровень украинского футбола

Легендарный Робиньо оценил уровень украинского футбола
13:28 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта: Экс-динамовец Сергей Рыбалка рассказал о своем общении с легендарным Робиньо.

Хавбек «Сивасспора» Сергей Рыбалка рассказал о том, что его экс-партнер Робиньо не поверил, что он украинец.

«На следующий день после игры с «Галатасараем» Робиньо подошел ко мне и спросил, откуда я. Он очень удивился, когда узнал, что я из Украины. Сказал, что в Украине не играют в такой футбол, в какой играю я.

Он считает, что в Украине только бьют по ногам и выбивают мяч вперед. А меня он назвал техничным и не поверил, что я из Украины.

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Было такое, что отдал ему хороший пас, а он забил. Сразу кричит мне: «Люблю тебя, маэстро». На следующий день говорит: «Привет, маэстро. Как дела?»

А я его называл легендой или галактикос. А он улыбался, ему нравилось», – сказал Рыбалка.

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Робиньо, Футбол, Новости футбола, Сергей Рыбалка.
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