Легендарный Робиньо оценил уровень украинского футбола

Новости спорта: Экс-динамовец Сергей Рыбалка рассказал о своем общении с легендарным Робиньо.

Хавбек «Сивасспора» Сергей Рыбалка рассказал о том, что его экс-партнер Робиньо не поверил, что он украинец.

«На следующий день после игры с «Галатасараем» Робиньо подошел ко мне и спросил, откуда я. Он очень удивился, когда узнал, что я из Украины. Сказал, что в Украине не играют в такой футбол, в какой играю я.

Он считает, что в Украине только бьют по ногам и выбивают мяч вперед. А меня он назвал техничным и не поверил, что я из Украины.

Было такое, что отдал ему хороший пас, а он забил. Сразу кричит мне: «Люблю тебя, маэстро». На следующий день говорит: «Привет, маэстро. Как дела?»

А я его называл легендой или галактикос. А он улыбался, ему нравилось», – сказал Рыбалка.