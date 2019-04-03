ПСЖ включился в борьбу за Варана

Новости спорта: Руководство ПСЖ хочет освежить защитную линию, подписав Рафаэля Варана.

ПСЖ заинтересован в подписании центрального защитника Реала Рафаэля Варана.

Как сообщает AS, руководство парижан в лице Варана видит замену Тиагу Силве. У бразильца, которому сейчас уже 34 года, летом 2020 года заканчивается контракт с ПСЖ.

Варан недоволен своим положением в Реале. Игрок нацелен сменить прописку будущим летом. Правда, Зинедин Зидан заявил, что клуб хочет сохранить французского защитника.

В нынешнем сезоне на счету Варана 35 матчей за Реал во всех турнирах, в которых он забил два мяча.

Ранее сообщалось, что Ювентус сделает Варана главной трансферной целью на лето.