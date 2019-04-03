Форвард Динамо Фран Соль: Ощутил себя Мохамедом Салахом

Новости спорта: Форвард "Динамо" Фран Соль поделился подробностями травмы своего плеча

Фран Соль в комментарии “Зе Интервьюер”, в частности, отметил, что эта травма является старой, но периодически дает о себе знать.

“Не помню, как получил повреждение. Просто почувствовал боль. Эта травма у меня уже пять лет. Периодически она дает о себе знать. Кажется, я отставил руку и почувствовал боль. Вылетел сустав. Это старая травма, периодически она возвращается.

Ощутил себя Мохамедом Салахом? Да, что-то подобное. Но он восстановился за месяц, а у меня неизвестно, сколько это продлится. К сожалению, должен был перенести операцию”, - сказал Соль.

Видео интервью:

Напомним, 2 марта испанский форвард киевского “Динамо” Фран Соль повредил плечо в матче 20-го тура УПЛ против “Десны”. В конце первого тайма Соль получил травму в игровом эпизоде с Максимом Имерековым. Испанца забрали работники скорой помощи.