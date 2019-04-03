Футбол. Расклады второго этапа чемпионата Украины

Новости спорта: 2 апреля в Украине стартуют матчи второго этапа Премьер-лиги.

Как и в прошлом сезоне команды были поделены на две шестерки, одной предстоит бороться за призовые места и путевки в еврокубки, тогда как другим командам останется лишь битва за выживание. Накануне этих игр эксперты Parimatch предложили свой прогноз на то, как именно может завершиться чемпионат для команд первой шестерки.

Основное противостояние, как всегда, пройдет между «Динамо» и «Шахтером». Киевляне, напомним, выигрывали чемпионат Украины 15 раз, тогда как у горняков 11 трофеев. Правда, постепенно дончане нагоняют динамовцев. И сейчас у них 68% на победу и в этом сезоне. Сейчас команды разделяют семь очков, также «Динамо» и «Шахтер» ожидают две очные дуэли, так что у киевлян есть шанс отыграть у своего главного соперника шесть очков. Конечно же, останется надеяться, что горняки еще где-то оступятся, ну и не терять очки самим. Пока что задача выглядит довольно сложной, хотя и невыполнимой ее назвать тоже нельзя. Стоит также добавить, что на кону не только золотые медали чемпионата Украины, но и место в групповом этапе Лиги чемпионов, вместе с гарантированным бонусом от УЕФА - €15 млн. Да, туда можно пробиться и через квалификацию, предварительно заняв второе место в Премьер-лиге. Вот только в прошлом году «Динамо» это сделать не удалось.

Довольно неожиданно для многих главным претендентом на бронзовые награды стала «Александрия». Ближайшего преследователя, «Зарю», подопечные Владимира Шарана опережают не девять очков, за что получили от аналитиков Parimatch 65% на то, что им удастся финишировать третьими. Это также дает возможность сыграть в групповом раунде, только уже Лиги Европы. Бонус от УЕФА скромнее - €2,62 млн. Но не так уже и плохо для команды, чей состав портал transfermarkt оценивает в €12,13 млн.