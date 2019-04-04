Президент УЕФА: Арбитры должны останавливать матчи в случае проявления расизма

Новости спорта: Президент УЕФА Александер Чеферин допускает возможность исключения команд с соревнований за проявления расизма со стороны фанатов и другие нарушения.

Александер Чеферин, в частности, отметил, что за хронические проявления расизма и другие нарушения со стороны фанатов клуб можно “выкинуть из соревнований”, но это последняя мера.

“Я не вижу более жестких санкций, чем запрет болельщикам на посещение стадионов, матчи при пустых трибунах, штрафы. Если нарушения носят хронический характер, мы могли бы выбросить клуб или сборную с турнира. Все возможно. Но это последняя мера. Нужно избавиться от идиотов, потому что футбол - самая популярная вещь в мире. Нужно просвещать людей, работать с правительствами. Это просто катастрофа, что в 2019 году мы должны организовывать конференции на поддержку разнообразия.

Обезьяньи уханья, бананы на поле, отредактированные фотографии Анны Франк, места, где женщинам не разрешают смотреть футбол, не говоря уже о том, чтобы поиграть. Это безумие. Так что, это призыв к решительным действиям и помощи со стороны правительств, потому что с меня хватит”, - цитирует Чеферина Footballua.tv.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал донецкий футбольный клуб “Шахтер” за расистское поведение фанатов. Во время матча 1/16 финала Лиги Европы против “Айнтрахта” (2:2), который состоялся в Украине 14 февраля, фанаты донецкого клуба отметились зажиганием фейерверков и расистским поведением.