Пеле госпитализирован после встречи с Мбаппе

Новости спорта: Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле был госпитализирован в Париже.

Вчера вечером, 2 апреля, король футбола Пеле был доставлен в одну из больниц Парижа после приступа столбняка и лихорадки, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, жизни легендарного футболиста ничего не угрожает. Окружение бразильца подтвердило информацию о его госпитализации из отеля, в котором он остановился, сказав, что это была предупредительная мера.

В Париж Пеле отправился, чтобы встретиться с форвардом «ПСЖ» и сборной Франции Килианом Мбаппе. На встрече трёхкратный чемпион мира назвал себя фанатом 20-летнего француза.

Это были не первые проблемы со здоровьем у Пеле за последние годы. В ноябре 2014 года он был доставлен в реанимацию после серьёзной инфекции мочевыводящих путей. На Олимпийских играх 2016 года он не смог зажечь олимпийский факел в Рио-де-Жанейро. На церемонии жеребьёвки чемпионата мира 2018 года он присутствовал, находясь в инвалидной коляске.