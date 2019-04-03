Выборы Президента 2019
Скачать
Среда, 03.04.2019
Суперлига. Полуфиналы стартуют 5 апреля
Суперлига. Полуфиналы стартуют 5 апреля
Владимир Кличко стал советником президента WBA
Владимир Кличко стал советником президента WBA
Шахтер с минимальным счетом обыграл Александрию
Шахтер с минимальным счетом обыграл Александрию
ФФУ дала объяснения УЕФА по "делу Мораеса"
ФФУ дала объяснения УЕФА по "делу Мораеса"

Пеле госпитализирован после встречи с Мбаппе

Смотрите фото (4)
Пеле госпитализирован после встречи с Мбаппе
19:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле был госпитализирован в Париже.

Вчера вечером, 2 апреля, король футбола Пеле был доставлен в одну из больниц Парижа после приступа столбняка и лихорадки, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, жизни легендарного футболиста ничего не угрожает. Окружение бразильца подтвердило информацию о его госпитализации из отеля, в котором он остановился, сказав, что это была предупредительная мера.

В Париж Пеле отправился, чтобы встретиться с форвардом «ПСЖ» и сборной Франции Килианом Мбаппе. На встрече трёхкратный чемпион мира назвал себя фанатом 20-летнего француза.

Гвоздик - Нгумбу. Видео боя

Это были не первые проблемы со здоровьем у Пеле за последние годы. В ноябре 2014 года он был доставлен в реанимацию после серьёзной инфекции мочевыводящих путей. На Олимпийских играх 2016 года он не смог зажечь олимпийский факел в Рио-де-Жанейро. На церемонии жеребьёвки чемпионата мира 2018 года он присутствовал, находясь в инвалидной коляске.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Сборная Бразилии, Франция, Пеле, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ФФУ дала объяснения УЕФА по "делу Мораеса"
02 Милевский может вернуться в УПЛ
03 В следующем сезоне матчи УПЛ могут показывать на новом канале
04 УПЛ: Карпаты разгромили Ворсклу после ухода Сачко
05 Глава Немецкого футбольного союза ушел в отставку из-за подарка Суркиса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь