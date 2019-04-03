Фонсека: Это была очень сложная встреча

Новости спорта: Наставник «Шахтера» прокомментировал матч с «Александрией» (0:1).

По словам Паулу Фонсеки, в атаке в поединке с «Александрией» (0:1) «Шахтер» провел не самый лучший матч, но в обороне команда показала себя с лучшей стороны.

«Это была очень сложная встреча. С самого начала матча мы получили преимущество, а затем сложно было удержать мяч из-за поля. Мы должны были показывать себя и отдаваться на максимуме. Команда хорошо себя проявила и не пропустила.

«Александрия» заставляла нас садиться. Нужно понимать, что есть матчи, в которых нужно бороться и отдаваться для результата. С точки зрения атаки – это не такая хорошая встреча, но в обороне команда показала себя качественно. «Александрия» заставила нас больше обороняться. В стандартах они очень сильны.

Веллингтон? Он был ключевым игроком сегодняшнего матча, заработав пенальти. Но хочу отметить не только его, а всех ребят. Они поняли, что сегодня нужна большая отдача в обороне.

Успеем ли восстановиться к «Динамо»? Постараемся подготовиться как можно лучше. Кубковый матч – это всегда сложно», - сказал Фонсека в эфире телеканала «Футбол 1».

Напомним. сегодня Александрия принимала донецкий Шахтер и уступила с минимальным счетом 0:1.