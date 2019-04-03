Заря – Динамо 2:3. Видео голов и обзор матча

"Динамо" в 23 туре УПЛ, проигрывая по ходу матча 0:2, все-таки вырвало победу у "Зари".
Как это было – смотрите в видеообзоре данного поединка.
При счете 2:0 в пользу луганчан, которые, кроме того, были в большинстве, качественной игрой блеснул хавбек киевлян виктор Цыганков. В этой встрече он забил два мяча и сделал голевой пас, сообщает Укринформ.
В целом авторами голов на "Славутич-Арене" в Запорожье стали: Виталий Буяльский (58) и Виктор Цыганков (53, 83, с пенальти) - у "Динамо"; Александр Караваев (32-я минута) и Максим Белый (54) - у соперников.
На 53-й минуте у "Динамо" с поля был удален защитник Тамаш Кадар, а на 69-й - хавбек "Зари" Максим Белый.
"Заря" (Луганск) - "Динамо" (Киев) 2:3
Голы: Караваев 32, Белый 54 - Буяльский 58, Цыганков 63, Цыганков 83 (пен.)
Удаления: Белый 69 - Кадар 54
Напомним. сегодня Александрия принимала донецкий Шахтер и уступила с минимальным счетом 0:1.