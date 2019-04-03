Заря – Динамо 2:3. Видео голов и обзор матча

Новости спорта: Футболисты киевского "Динамо" одержали 3 апреля волевую победу луганской "Зарей" (3:2) в 23-м туре чемпионата украинской Премьер-лиги.

"Динамо" в 23 туре УПЛ, проигрывая по ходу матча 0:2, все-таки вырвало победу у "Зари".

Как это было – смотрите в видеообзоре данного поединка.

При счете 2:0 в пользу луганчан, которые, кроме того, были в большинстве, качественной игрой блеснул хавбек киевлян виктор Цыганков. В этой встрече он забил два мяча и сделал голевой пас, сообщает Укринформ.

В целом авторами голов на "Славутич-Арене" в Запорожье стали: Виталий Буяльский (58) и Виктор Цыганков (53, 83, с пенальти) - у "Динамо"; Александр Караваев (32-я минута) и Максим Белый (54) - у соперников.

На 53-й минуте у "Динамо" с поля был удален защитник Тамаш Кадар, а на 69-й - хавбек "Зари" Максим Белый.

"Заря" (Луганск) - "Динамо" (Киев) 2:3

Голы: Караваев 32, Белый 54 - Буяльский 58, Цыганков 63, Цыганков 83 (пен.)

Удаления: Белый 69 - Кадар 54

Напомним. сегодня Александрия принимала донецкий Шахтер и уступила с минимальным счетом 0:1.