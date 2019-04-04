Фонсека - о предстоящем матче против Динамо

Новости спорта: Наставник уже продумывает стратегию на игру против киевской команды.

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека рассказал, как его подопечные будут готовиться к кубковой игре против их принципиального соперника - киевского Динамо.

"Нужно как можно быстрее восстановиться – у нас совсем немного времени. Уже начинаем продумывать стратегию на игру. Прекрасно отдаем себе отчет в том, что дальше пройдет лишь один – это раунд на вылет. Динамо очень сильная, хорошая команда, также хочет завоевать Кубок.

Наши встречи всегда очень сбалансированы и сложны для обеих команд, зачастую в них решают маленькие детали. Подготовимся и продумаем, что важно сделать тактически, чтобы достойно себя показать", — приводит слова португальского специалиста официальный сайт "горняков".

Напомним, что Шахтер примет Динамо в матче 1/4 Кубка Украины. Поединок состоится в Харькове на ОСК Металлист 7 апреля в 17:00.