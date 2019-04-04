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Гвардиола прокомментировал травму Зинченко

Гвардиола прокомментировал травму Зинченко
09:03 Сегодня Телеграф football.ua

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На манчестерском Этихаде Манчестер Сити дома уверенно обыграл Кардифф (3:0) и вернулся на первую строчку АПЛ. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола отметил важность двух молодых игроков Сити Фила Фодена и Александра Зинченко, который в первом тайме покинул поле из-за повреждения.

"Зинченко важен для нас. Он знает, как мы хотим играть. Данило много боролся на левом фланге защиты, но это не его естественная позиция. Мы найдем решение", — приводит слова специалиста официальный аккаунт Манчестер Сити в Twitter.

Зинченко получил травму в матче АПЛ

"Фоден является исключительным игроком. Ему сейчас очень нелегко, но он терпелив и мы рады, что он здесь. В следующем сезоне он будет играть еще больше. Он спокоен, и в следующем десятилетии он станет для нас важным игроком".

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Хосеп Гвардиола, Александр Зинченко.
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