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Экс-форвард Динамо арестован в США

Экс-форвард Динамо арестован в США
12:37 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Экс-нападающий Динамо Фанендо Ади попался пьяным на превышении скорости в США.

Нападающий Цинциннати Фанендо Ади предстанет перед судом 12 апреля за превышение скорости в состоянии алкогольного опьянения.

Алкотестер показал, что уровень алкоголя в крови Ади составлял 1,24 промилле при максимально допустимой норме в 0,8. Кроме того, нигериец мчал со скоростью 165 км/час на дороге, где максимальна скорость составляет 105 км.

По информации Cincinnati.com, Ади до сих пор владеет водительским удостоверением, выданным в Украине. Скорее всего, они уже недействительны, поскольку обычно по международным водительским правам в США можно ездить в течение одного года, Ади же перебрался в Америку в 2014 году.

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Также издание утверждает, что Ади является одним из самых высокооплачиваемых игроков МЛС.

Фанендо выступал в Украине с 2011 по 2012 год за Металлург Донецк, Динамо и Таврию.

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Футбол, Фанендо Ади, Новости футбола.
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