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Фонсека: Сказал Тайсону, чтобы он извинился перед Шараном

Фонсека: Сказал Тайсону, чтобы он извинился перед Шараном
19:45 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Главный тренер Шахтера Пауло Фонсека рассказал об инциденте между Тайсоном и Владимиром Шараном, а также о причинах отсутствия в сегодняшнем матче Марлоса.

"Если помните матч Португалия – Украина, он покинул поле в перерыве. У него была травма, которая показывает себя в течение всего сезона. Сейчас у Марлоса один из самых тяжелых периодов: он не всегда работает с командой, проводит индивидуальные тренировки. Решили не рисковать, чтобы не усложнить повреждение", — приводит слова португальца официальный сайт Шахтера.

"Я сказал Тайсону, чтобы он извинился перед Шараном и такого больше не было. Что произошло? После эпизода с падением Мораеса Тайсон не сразу отдал мяч. Конечно, тренер Александрии разозлился. И лично я также попросил у него извинения. Сказал игрокам, чтобы они отдали мяч".

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"Затем было какое-то недопонимание, но в футболе такое бывает – у ребят на поле, как говорится, горячие головы. Уважение есть. В итоге, на мой взгляд, все разрешили эту ситуацию и помирились. Речь об одном моменте, который впоследствии был закрыт".

"Сама по себе игра сегодня была агрессивной, со множеством фолов, но я не считаю, что со стороны команд было какое-то неуважение. Просто футболисты хотели бороться до самого конца, у них была отдача".

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ФК Шахтер, Футбол, ФК Александрия, Новости футбола, Пауло Фонсека.
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