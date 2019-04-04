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Бавария 5:4 Хайденхайм: обзор матча (Видео)

Бавария 5:4 Хайденхайм: обзор матча (Видео)
15:15 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 1/4 финала Кубка Германии-2019 Бавария - Хайденхайм.

Кубок Германии, 1/4 финала

Бавария – Хайденхайм – 5:4

Голы: Горецка, 12, Мюллер, 53, Левандовски, 55, 84 (пенальти), Гнабри, 65 – Глатцель, 26, 74, 77, Шнаттерер, 39

Удаление: Зюле, 15 (Б)

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Бавария быстро открыла счет, однако уже на 15-й минуте осталась в меньшинстве после удаления Зюле. Первый тайм завершился со счетом 1:1, а вот во второй половине игры начались настоящие качели.

Хайденхайм еще дважды поразил ворота действующих чемпионов, однако Бавария забила 3 гола в ответ и победила с итоговым счетом 5:4, оформив выход в полуфинал Кубка Германии. В эту стадию турнира также пробились Гамбург, Вердер и РБ Лейпциг.

Жеребьевка 1/2 финала пройдет 7 апреля.

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Футбол, Видео, Кубок Германии, Новости футбола, ФК Хайденхайм, Бавария - Хайденхайм.
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