Выборы Президента 2019
Скачать
Четверг, 04.04.2019
Суперлига. Полуфиналы стартуют 5 апреля
Суперлига. Полуфиналы стартуют 5 апреля
Владимир Кличко стал советником президента WBA
Владимир Кличко стал советником президента WBA
Сборная Украины поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
Сборная Украины поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
Бавария 5:4 Хайденхайм: обзор матча (Видео)
Бавария 5:4 Хайденхайм: обзор матча (Видео)

Шикарный гол со штрафного - в видеообзоре матча Львов - Мариуполь

Шикарный гол со штрафного - в видеообзоре матча Львов - Мариуполь
15:29 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: ФК Львов

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 23-го тура УПЛ Львов - Мариуполь.

Открыл счет Львов на экваторе первого тайма. Липе Велозу забил просто сумасшедший гол со штрафного – без шансов для Гальчука. 

Во втором Матранг во время углового завалил на газон соперника, получил вторую желтую карточку и заработал пенальти в собственные ворота. Удар с отметки уверенно реализовал Зубков на 54-й минуте. На 71-й минуте тот же Зубков ассистировал Борячуку, который вывел приазовцев вперед, а на 77-й минуте уже Зубков эффектным ударом из-за пределов штрафной огорчил Бандуру, установив счет 3:1.

Бавария 5:4 Хайденхайм: обзор матча (Видео)

Зато Львов не сложил оружие и сумел отыграться. На 80-й минуте надежду своей команде подарил Приймак, однако львовянам не хватило сил и времени для того, чтобы свести матч к ничьей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Мариуполь, ФК Львов, Львов - Мариуполь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заря – Динамо 2:3. Видео голов и обзор матча
02 Где и когда смотреть бой Ломаченко в апреле
03 Шахтер с минимальным счетом обыграл Александрию
04 Динамо вырвало победу у Зари, проигрывая 2:0
05 Ломаченко - Кролла: прогноз букмекеров на бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь