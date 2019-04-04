Бразилец Лукас Тейлор покинул ФК Львов

Новости спорта: У 23-летнего бразильца завершился срок аренды в ФК Львов.

Хавбек Лукас Тейлор покинул ФК "Львов". 1-го апреля завершился срок аренды 23-летнего бразильца, поэтому он вернулся в "Палмейрас", которому принадлежат права на игрока.

Лукас Тейлор уже исключен из заявки "сине-золотых львов" на сайте украинской Премьер-лиги. Пока неизвестно, будет ли продолжена аренда травмированного игрока.

Ранее сообщалось, что из-за травмы, полученной во время зимнего сбора, Тейлор больше не сыграет в этом сезоне.

Отметим, что в осенней части сезона Лукас Тейлор сыграл 17 матчей за ФК "Львов", в которых забил три мяча и сделал два ассиста.