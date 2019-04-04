Тоттенхэм побил рекорд по прибыли среди футбольных клубов

Новости спорта: Тоттенхэм установил новый мировой рекорд по прибыли, полученной футбольным клубом.

После первого матча основной команды на новом стадионе, в котором Шпоры обыграли в дерби Кристал Пэлас (2:0), клуб объявил о 113 миллионах фунтов прибыли, полученных за последний финансовый год, передает Sky Sports.

Таким образом, пал февральский рекорд Ливерпуля, заработавшего 106 миллионов фунтов.

На такие показатели Тоттенхэма повлиял ряд факторов, среди которых решение играть домашние матчи на Уэмбли, что увеличило доход с продажи билетов с 45 до 71 миллиона фунтов, а также выход в плей-офф Лиги чемпионов (53 миллиона), передает издание.

Напомним, минувшей зимой Тоттенхэм стал первым в истории АПЛ клубом, не подписавшим ни одного футболиста в течение двух трансферных окон.

Тоттенхэм занимает 3-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, на 15 очков отставая от идущего вторым Ливерпуля.

Следующий матч команда Маурисио Почеттино проведет во вторник, 9 апреля, против Манчестер Сити в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов.