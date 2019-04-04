Роналду восстановился и сможет сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов

Как сообщает Marca, португальский футболист находится в хорошей форме и прошёл реабилитацию с опережением графика.
Издание отмечает, что Роналду готов выйти на поле уже в матче 31-го тура чемпионата Италии с "Миланом", который состоится 6 апреля, но вряд ли это произойдёт. В "Ювентусе" хотят поберечь форварда, чтобы тот не получил рецидив.
34-летний игрок получил повреждение 25 марта в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Сербии.
Первый матч между "Аяксом" и "Ювентусом" состоится 10 апреля в Амстердаме, ответный — 16 апреля в Турине.