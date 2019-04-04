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Зинченко рассказал, когда вернется на поле

Зинченко рассказал, когда вернется на поле
19:50 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: Инстаграм

Новости спорта: Матч чемпионата Англии против Кардиффа омрачился для Александра Зинченко травмой.

Еще в начале первого тайма украинец был не смог продолжать игру и был заменен.

Как рассказал сам футболист, на восстановление уйдет некоторое время. Также украинец не упустил возможности поблагодарить болельщиков за теплые слова поддержки.

Гвардиола прокомментировал травму Зинченко

«Небольшое растяжение задней поверхности бедра. Я думаю, на восстановление уйдет около десяти дней.

Пользуясь случаем, конечно же хотел бы поблагодарить болельщиков, за то что поддерживают меня, за теплые сообщения. Обещаю вернуться сильнее. Первые дни будут держать холод, а уже через дней пять планирую начать беговую работу», - дал Зинченко комментарий телеканалам Футбол 1/Футбол 2.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, ФК Кардифф, Новости футбола, Александр Зинченко.
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