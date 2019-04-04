Зинченко рассказал, когда вернется на поле

Новости спорта: Матч чемпионата Англии против Кардиффа омрачился для Александра Зинченко травмой.

Еще в начале первого тайма украинец был не смог продолжать игру и был заменен.

Как рассказал сам футболист, на восстановление уйдет некоторое время. Также украинец не упустил возможности поблагодарить болельщиков за теплые слова поддержки.

«Небольшое растяжение задней поверхности бедра. Я думаю, на восстановление уйдет около десяти дней.

Пользуясь случаем, конечно же хотел бы поблагодарить болельщиков, за то что поддерживают меня, за теплые сообщения. Обещаю вернуться сильнее. Первые дни будут держать холод, а уже через дней пять планирую начать беговую работу», - дал Зинченко комментарий телеканалам Футбол 1/Футбол 2.