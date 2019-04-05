Экс-футболист сборной Украины Пуканыч продолжит выступать за ФК Ужгород

Новости спорта: Бывший полузащитник Шахтера и сборной Украины Адриан Пуканыч пополнил заявку ФК Ужгород.

Ужгородцы принимают участие в чемпионате Украины среди аматоров. В следующем сезоне ФК Ужгород надеется получить аттестат на участие во Второй лиге.

В последний раз Пуканыч на всеукраинском уровне пытался заиграть за ФК Полтава в 2017 году, но после успешного прохождения медосмотра покинул клуб, так и не дебютировав.

Пуканыч в последнее время поддерживал форму в ФК Севлюш из своего родного Виноградово.

На протяжении карьеры Пуканыч выступал за Шахтер, Полесье, Ильичевец, Ворсклу, Говерлу и грузинскую Шукуру. В футболке сборной Украины он сыграл 2 матча и забил 1 гол.