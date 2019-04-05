Выборы Президента 2019
Скачать
Пятница, 05.04.2019
Гандбол. Женская сборная Украины получила соперников в отборе на Евро-2020
Гандбол. Женская сборная Украины получила соперников в отборе на Евро-2020
Комми хочет провести бой с Ломаченко
Комми хочет провести бой с Ломаченко
Донбасс сравнял счет в финале плей-офф УХЛ (Видео)
Донбасс сравнял счет в финале плей-офф УХЛ (Видео)
Нгумбу после боя с Гвоздиком лег в госпиталь
Нгумбу после боя с Гвоздиком лег в госпиталь

Экс-футболист сборной Украины Пуканыч продолжит выступать за ФК Ужгород

Экс-футболист сборной Украины Пуканыч продолжит выступать за ФК Ужгород
05:21 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: footboom.com

Новости спорта: Бывший полузащитник Шахтера и сборной Украины Адриан Пуканыч пополнил заявку ФК Ужгород.

Ужгородцы принимают участие в чемпионате Украины среди аматоров. В следующем сезоне ФК Ужгород надеется получить аттестат на участие во Второй лиге.

В последний раз Пуканыч на всеукраинском уровне пытался заиграть за ФК Полтава в 2017 году, но после успешного прохождения медосмотра покинул клуб, так и не дебютировав.

Заря – Динамо 2:3. Видео голов и обзор матча

Пуканыч в последнее время поддерживал форму в ФК Севлюш из своего родного Виноградово.

На протяжении карьеры Пуканыч выступал за Шахтер, Полесье, Ильичевец, Ворсклу, Говерлу и грузинскую Шукуру. В футболке сборной Украины он сыграл 2 матча и забил 1 гол.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Адриан Пуканыч.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сколько клубы АПЛ платят агентам
02 Усик хочет провести бой с Поветкиным
03 Уайлдер: Наследие Кличко останется в истории мирового бокса
04 Донбасс сравнял счет в финале плей-офф УХЛ (Видео)
05 Спарринг-партнер Усика: Александр стал немного крупнее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь